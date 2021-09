No Man's Sky: Frontiers, la nuova grossa espansione è disponibile, trailer e dettagli

No Man's Sky si aggiorna ancora con l'arrivo di Frontiers, la nuova maxi-espansione per la simulazione spaziale di Hello Games che sembra non trovare conclusione nel suo percorso di arricchimento ed evoluzione, come vediamo nel trailer di presentazione e nei dettagli pubblicati dal team, che parlano di una nuova dinamica di costruzione e gestione di insediamenti.

Svelato in occasione del quinto anniversario, Frontiers è l'update 3.6 di No Man's Sky, che arriva dopo cinque anni di aggiunte ed espansioni ad ampliare ulteriormente l'universo simulato di Sean Murray e compagni.

Frontier consente di costruire e gestire insediamenti alieni in No Man's Sky

La nuova espansione aggiunge profonde dinamiche gestionali al gioco di base, con la possibilità di diventare Overseer di un insediamento su un pianeta alieno.

L'insediamento si evolve anche in base alla gestione procedurale del software, ma un grosso peso hanno le scelte del giocatore su come gestire il centro in questione: dobbiamo dunque prendere decisioni, guidare gli abitanti, sviluppare nuove strutture e difendere i residenti dall'attacco delle sentinelle.

Gli insediamenti possono essere trovati in giro per i pianeti abitati, creando delle organizzazioni completamente nuove per le specie aliene senzienti e un livello completamente inedito di gestione del territorio sulla superficie dei pianeti.

Di fatto, si crea una sorta di gioco dentro al gioco, con elementi gestionali più profondi di quanto visto finora in No Man's Sky, al di là delle nuove possibilità di costruzione che coinvolgono anche la normale gestione delle basi.

No Man's Sky: Frontiers introduce anche le nebulose

Come Overseer non si tratta solo di costruire strutture ma anche gestirne le attività e organizzarle in maniera da ricevere l'apprezzamento degli abitanti.

Tra le altre novità si registra l'introduzione delle nebulose, che arricchiscono il cielo e lo spazio esplorabile, oltre ad alcuni cambiamenti grafici all'interfaccia e ad alcuni effetti come distruzione ed esplosioni.