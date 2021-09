Splitgate, provato a un mese dal lancio ufficiale!

Splitgate è un gioco strano: lanciato in sordina anni fa è tornato alla ribalta questa estate deciso a fare le cose sul serio. Nell'ultimo periodo gli sviluppatori di 1047 Games non sono stati certo con le mani in mano ed anzi hanno assorbito dalla concorrenza le caratteristiche ormai essenziali per gli sparatutto gratuiti, andando così a creare un pacchetto davvero solido e strutturato , perfetto per il lancio ufficiale del loro progetto su PC e console. L'attenzione sul titolo non è mai stata così alta, non solo per via dei continui contenuti aggiuntivi e per l'inizio delle prime stagioni ma anche, e soprattutto, per una quantità di giocatori sui server capace di stracciare ogni precedente record.

Il momento giusto per arrivare sul mercato?

I portali la faranno da padrone per sorprendere gli avversari

Rinvii, ritardi, cancellazioni e rilanci: Splitgate ci sta davvero facendo penare in questi mesi per farsi giocare nella sua versione definitiva, ma ormai dovremmo proprio essere agli sgoccioli, con la Stagione 0 sui nastri di partenza e pronta a far vedere i muscoli dello shooter. Finalmente, insomma, il titolo è pronto per essere goduto al massimo da ogni tipo di giocatore sia esso un impallinato degli sparatutto competitivi sia un giocatore casual alla ricerca di partite rapide e poco impegnative. Splitgate si fregia infatti di una varietà di modalità davvero consistente, con una suddivisione delle stesse capace di palesare la volontà di accontentare un po' tutti. Ci sono le partite casual con cui allenarsi o riscaldarsi nelle modalità principali, le partite classificate che andranno a rappresentare il cuore del competitivo ma anche modalità piene di modificatori pensate proprio per chi la competizione la mette all'ultimo posto e cerca solo uno sparatutto con cui passare qualche minuto. Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che le partite hanno una durata media di una decina di minuti ecco servito su un piatto d'argento un titolo pronto ad abbracciare una vastissima platea di pubblico.

Non fate però l'errore di pensare a Splitgate come un gioco per casual players perché, benché sia adatto anche a quel genere di pubblico, le meccaniche di gioco e, soprattutto, il modo di sparare, mettono in mostra una profondità da non sottovalutare. Se vi siete imbattuti in qualche notizia o in qualche articolo sulla rete avrete sicuramente sentito descrivere Splitgate come un Portal che incontra Halo e la similitudine è quanto di più azzeccato si possa fare.

I personaggi, esteticamente completamente customizzabili dalle schermate principali, hanno infatti una rapida rigenerazione automatica della salute dopo essere colpiti e le armi, prestabilite all'inizio del match a seconda della modalità, non possono essere modificate con gadget supplementari quanto piuttosto sostituite completamente raccogliendo bocche da fuoco più potenti sparse nei punti chiave della mappa, esattamente come in Halo, per l'appunto. In un marasma di giocatori che saltano, ma non scivolano, e usano i reattori dorsali per allungare brevemente il tempo di volo, ad aumentare mobilità e imprevedibilità ci si mette la possibilità di creare portali da sfruttare come linee di tiro inedite o, più banalmente, come rapide vie di fuga nel caso in cui si venga accerchiati.