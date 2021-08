Castlevania, il cosplay di Lenore da Jannet è più romantico che gotico

Castlevania, la serie Netflix, è presa come spunto da questo nuovo cosplay da parte di Jannet, la quale interpreta in questo caso una Lenore davvero molto sensuale e romantica, più che goticheggiante, nonostante alcuni richiami chiari alle atmosfere della serie.

Castlevania ha incontrato una nuova giovinezza con la serie animata di Netflix, il cui successo ha forse stupito anche gli stessi autori, considerando che il brand in questione, nonostante sia storico, non sembrava più di tanto portato a un successo enorme in TV, cosa che invece ha raggiunto.

L'ottima risposta del pubblico ha portato la serie a raggiungere ben quattro stagioni, prima di concludersi dando però spazio anche uno spin-off previsto nel prossimo futuro. Questo ha dato il via anche a una serie di cosplay, considerando che il fandom della serie si è ora ampliato a comprendere anche la serie TV e non solo i videogiochi.

Proprio dalla produzione Netflix arriva dunque Lenore, uno dei personaggi principali della Stagione 3 di Castlevania, una delle quattro regine di Storia e un membro del Concilio delle Sorelle, nel ruolo di diplomatica. Si tratta anche di una vampira, oltre che di una nobildonna.

La bellissima Lenore viene perfettamente interpretata da JannetinCosplay, come potete vedere qui sotto, con una riproduzione forse non proprio fedelissima ma sicuramente molto particolare, che non lesina sulla classica sensualità che la modella in questione è in grado di sprigionare in ogni suo shoot fotografico.