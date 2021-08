Shin Megami Tensei V supera Final Fantasy 16 nei giochi più attesi di Famitsu

Shin Megami Tensei V ha infine superato Final Fantasy 16 nella tradizionale classifica settimanale dei giochi più attesi stilata dalla rivista nipponica Famitsu, sulla base di un sondaggio periodico condotto fra i propri lettori.

Come abbiamo detto più volte, si tratta di un sondaggio basato su un campione molto ristretto, ma che può essere facilmente indicativo dei gusti e delle tendenze del pubblico giapponese, considerando l'importanza della pubblicazione in questione, dunque risulta sempre interessante da vedere.

Final Fantasy 16 aveva a sua volta superato Tales of Arise, che per parecchio tempo era stato al primo posto della classifica, ma con l'avvicinarsi della data di uscita, fissata per l'11 novembre 2021, Shin Megami Tensei V si è preso infine la vetta della classifica.

È interessante notare comunque che i primi tre posti sono tutti posti a distanze molto brevi l'uno dall'altro, a dimostrazione che i suddetti titoli sono tutti molto attesi dal pubblico nipponico, essendo appartenenti a serie ormai storiche.

Più staccato è The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 in quarta posizione, di cui d'altra parte non sappiamo ancora una data precisa e passa dunque in secondo piano rispetto ai titoli che sembrano essere destinati ad arrivare prima. Vediamo la classifica dei giochi più attesi dal pubblico di Famitsu: