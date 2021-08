Yakuza: il creatore Toshihiro Nagoshi lascerà Sega per NetEase, dice Bloomberg

Toshihiro Nagoshi, creatore della celebre serie Yakuza, sembra sia in procinto di lasciare Sega e passare alla compagnia cinese NetEase, in base a quanto riferito da Bloomberg in queste ore, con un'operazione di acquisizione che si starebbe definendo in questi giorni.

Si tratterebbe di un passaggio di notevole entità, considerando che Nagoshi è sostanzialmente il volto della serie all'interno di Sega, recentemente responsabile anche del nuovo Judgment, che sta proprio per ottenere il suo seguito con Lost Judgment, in arrivo il 24 settembre 2021.

L'assunzione di Nagoshi da parte di NetEase, prelevandolo dunque da Sega Sammy Holdings Inc., rappresenta un altro passo verso l'acquisizione di talenti giapponesi da parte delle compagnie cinesi, operazione avviata da tempo anche dal colosso Tencent, rivale storico di NetEase, che in questo modo metterebbe a segno un notevole colpo.



Secondo quanto riferito da Bloomberg, l'accordo prevede che Nagoshi sia messo a capo di un proprio team, in grado di lavorare con ampia libertà creativa a nuovi giochi, anche se i dettagli non sono ancora definiti perché un contratto completo non è ancora stato firmato.

Nagoshi è dentro Sega dall'inizio degli anni 90, avendo partecipato attivamente all'epoca d'oro degli arcade nipponici nel team AM2 di Yu Suzuki, con Virtua Racing come uno dei primi progetti a cui ha preso parte, venendo poi promosso a capo di un proprio team nel 1998. Successivamente, con la chiusura del team Smilebit, Nagoshi radunò parte degli sviluppatori e diede avvio al progetto Yakuza, che poi è rimasto di sua competenza finora.

L'assunzione di Nagoshi rientrerebbe nella spinta di NetEase e Tencent verso l'espansione nell'ambito dei prodotto d'intrattenimento di origine nipponica per le compagnie cinesi, che comprende videogiochi, anime e manga, cercando di lanciare nuovi blockbuster in questo settore. In ogni caso, attendiamo eventuali sviluppi ufficiali sulla questione.