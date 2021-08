The Lord of the Rings: Rise to War, data di uscita per il nuovo strategico mobile

The Lord of the Rings: Rise to War ha ora una data di uscita, annunciata da NetEase proprio in queste ore per il 23 settembre 2021, giorno in cui il nuovo strategico basato sul Signore degli Anelli verrà messo a disposizioni su dispositivi iOS e Android.

Annunciato a giugno dell'anno scorso, The Lord of the Rings: Rise to War era rimasto piuttosto fuori dai radar finora, ma risulta ormai quasi pronto per il lancio sul mercato, che avverrà dunque nel corso del prossimo mese per smartphone e tablet.



Si tratta di una collaborazione tra Warner Bros. Interactive Entertainment e NetEase e dovrebbe portare sugli schermi portatili un'azione classicamente strategica, basata sulla costruzione di fortificazioni e sulla preparazione e gestione delle truppe in battaglia, il tutto calato all'interno della Terza Era del Signore degli Anelli.

I giocatori potranno costruire la propria squadra e stringere compagnie o warband, collaborando o combattendo con altri giocatori per espandere il proprio dominio sulla Terra di Mezzo, aggiungendo nuovi territori sotto il proprio controllo attraverso un design della mappa a "tile", in base a quanto riferito da NetEase.

William Ding, fondatore e CEO di NetEase, si è detto particolarmente felice ed emozionato di questa collaborazione con Warner Bros. Vista l'influenza e l'importanza del brand Il Signore degli Anelli nel mondo e la possibilità di portare l'esperienza della propria compagnia nell'ambito degli strategici mobile per espandere ulteriormente il brand in nuove direzioni.

Proprio in queste ore, è emersa anche la notizia sul fatto che Toshihiro Nagoshi, creatore della serie Yakuza, sarebbe in procinto di lasciare Sega per passare a NetEase.