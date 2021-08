Spider-Man: No Way Home, svelata la durata del nuovo film Marvel e Sony

Spider-Man: No Way Home ha una durata notevole, secondo quanto riferito dal sito Cineworld, che dovrebbe riportare informazioni ufficiali per quanto riguarda questi dettagli sulle pellicole in arrivo, visto che il nuovo film Marvel e Sony è previsto durare due ore e mezza.

Seguendo un po' i trend dei cinecomic di questo tipo, Spider-Man: No Way Home durerà dunque una quantità di tempo superiore allo standard tipico dei film cinematografici, ma piuttosto in linea rispetto ad altre produzioni Marvel, senza raggiungere le punte di durata viste in alcuni capitoli della serie Avengers.

Precisamente, secondo quanto riferito dalla fonte, Spider-Man: No Way Home durerà 150 minuti, ovvero due ore e mezza, cosa che lo rende il film più lungo mai visto prima per la serie Spider-Man, superando i precedenti di circa un quarto d'ora.

D'altra parte, già con il primo trailer di Spider-Man: No Way Home, il nuovo film ha già battuto il record di Avengers: Endgame per il trailer più visto in assoluto, dunque è chiaro come ci sia grande entusiasmo dietro alla nuova produzione, che ricopre anche un ruolo importante nell'economia generale del Marvel Cinematic Universe perché dovrebbe dare l'avvio alla nuova fase 4.

La data di uscita di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021, posizionandosi dunque dopo l'uscita di altri due film Marvel previsti entro la fine dell'anno, ovvero Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, previsto per il 3 settembre, e l'atteso The Eternals previsto arrivare il 5 novembre 2021.