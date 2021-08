Offerte di Settembre Amazon: portatili da gioco MSI in sconto fino a 400 euro

Tra le Offerte di Settembre Amazon non mancano i portatili da gioco che, grazie all'hardware potente, sono ottimi anche come strumenti di lavoro e studio.

Il più appetibile del trio è l'MSI GF65 Thin con NVIDIA GeForce RTX 3060, schermo da 144 Hz, 16 GB di memoria e processore Intel Core i5-10500H, tutto racchiuso in un guscio di alluminio e in sconto di ben 400 euro, per un prezzo finale di 1199 euro.

Il laptop MSI Pulse GL76, complessivamente in sconto di 200 euro, alza il livello sul processore, con un Intel Core i7-11800H ad affiancare la NVIDIA GeForce RTX 3060 anche in questo caso abbinata con un pannello da 144 Hz. Il tutto condito da 16 GB di memoria a 3200 MHz, SSD PCIe 3.0 da 1 TB e scocca in metallo.

Il portatile MSI Katana GF66 punta a offrire una soluzione più equilibrata tra gaming, studio e ufficio, accontentandosi di una NVIDIA GeForce RTX 3050 ma conservando un processore decisamente potente. Detto questo non rinuncia allo schermo a 144 Hz risultando adatto al gaming competitivo e non rinuncia nemmeno ai 16 GB di memoria, il tutto a 1249 euro grazie a uno sconto di 150 euro.

