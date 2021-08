Xbox invita i giocatori a vaccinarsi contro il Covid-19 su Twitter

Xbox ha unito le forze con il Center for Disease Control and Prevention (CDC) per incoraggiare i giocatori a vaccinarsi contro il Covid-19 su Twitter.

Nonostante la campagna vaccinale continui a ritmo serrato, ci sono ancora molti persone, tra indecisi e ritardatari, che devono ancora vaccinarsi. Per questo motivo l'account ufficiale Twitter di Xbox ha pubblicato una serie di messaggi per incoraggiare i giocatori a provvedere il prima possibile.

"Il potere del gioco ci rende degli eroi in nuovi mondi ogni giorno. Puoi essere un eroe anche nella vita vera vaccinandoti contro il Covid-19, proteggendo te stesso e le persone che ti stanno intorno.", recita uno dei tweet pubblicati per l'occasione da Microsoft.

I tweet continuano con alcuni punti chiavi di un Q&A con il Dr. Jay Butler e la Dr. Judy Monroe del CDC.

"I vaccini anti-Covid autorizzati negli USA sono altamente efficaci nel prevenire gravi malattie e morte, inclusa la variante Delta. Di conseguenza, le persone non vaccinate sono quelle più a rischio di contrarre e diffondere il virus. Indossate la mascherina, lavatevi le mani e vaccinatevi", il messaggio del CDC, a cui si aggiunge una piccola nota su alcuni dei luoghi comuni sui vaccini.

"Per dissipare alcuni miti sui vaccini contro il Covid 19: non contengono microchip o magnati, non alterano il DNA, non vi infettano con il Covid-19 e non ci sono prove che dimostrano che hanno un impatto sulle gravidanze o la fertilità."

Rimanendo in tema, Niantic in questi giorni ha ripristinato i bonus anti-Covid di Pokémon GO per favorire il distanziamento tra le persone.