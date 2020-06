The Lord of the Rings: Rise to War, Il Signore degli Anelli torna su iOS e Android

Warner Bros. e NetEase stanno lavorando a The Lord of the Rings: Rise to War, il nuovo gioco dedicato a Il Signore degli Anelli e pensato per iOS e Android. Lo aveva anticipato l'analista di Niko Partners Daniel Ahmad attraverso Twitter, ma in seguito è arrivata anche la conferma ufficiale di Warner.

Al momento non si sa nulla di questa esperienza, se non il nome e che sarà disponibile per dispositivi mobile, presumibilmente iOS e Android. Il gioco sarà ispirato, ovviamente, alla trilogia di Tolkien, sarà ambientato nella Terza Era della Terra di Mezzo e sarà un gioco di strategia che conterrà gli iconici personaggi della serie.

In attesa di conoscere maggiori dettagli o vedere un qualche trailer, vi lasciamo con l'immagine di copertina, molto evocativa, ma dalla quale si può capire ben poco.