Epic Games grazie a Fortnite vale quasi 17 miliardi, secondo Bloomberg

Il successo di Fortnite Battaglia Reale è inarrestabile, nonostante il suo arrivo sul mercato risalente ormai al 2017. E stando alle informazioni delle ultime ore, il valore societario di Epic Games sarebbe salito ancora, raggiungendo cifre record. Scopriamo tutti i dettagli.

Il report di Bloomberg parla chiaro, anche se "parla" citando le proprie fonti interne ed anonime. Epic Games vale quasi 17 miliardi di dollari, una cifra da capogiro, e il tutto grazie all'arrivo di nuovi investitori. Bloomberg ha fatto anche dei nomi: T. Rowe Price Group Inc. e Baillie Gifford, per l'esattezza, mentre KKR & Co. sarebbe pronto ad aumentare ancora la propria partecipazione societaria.

Se i 17 miliardi di dollari non sono già stati toccati nella giornata di oggi, lo saranno nelle prossime settimane, assicura Bloomberg. Non è troppo difficile immaginare perché siano tutti così interessati a collaborare con Epic Games, non è vero?

Al successo di Epic Games ovviamente contribuisce in primo luogo Fortnite Battaglia Reale: risale giusto a ieri sera il più recente e rilevante dei suoi eventi live, il Dispositivo. Potete rivederlo al completo in un pratico video: tutto è pronto per la Stagione 3, il cui debutto è fissato per la giornata di domani 17 giugno 2020.