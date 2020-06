The Witcher 3 Wild Hunt è gratis su GOG Galaxy 2.0 se lo avete su PS4, Xbox One e PC

Grazie ad una nuova promozione, potrete riscattare The Witcher 3: Wild Hunt gratis su GOG Galaxy 2.0. Tutto quello che è necessario fare è possedere il gioco in versione PS4, Xbox One o PC e collegare i propri account al servizio GOG Galaxy 2.0. La versione Switch non è valida in quanto il servizio di Nintendo non è supportato da GOG Galaxy 2.0. La promozione sarà valida fino al 23 luglio alle 13 ore italiane.

Leggendo le FAQ della promozione scopriamo che saremo in grado di riscattare esattamente la stessa versione del gioco che possediamo. In altre parole, avendo la versione di base di The Witcher 3: Wild Hunt ci verrà regalato il gioco di base, possedendo anche un'espansione, riceveremo anche l'espansione e così via fino ad arrivare alla The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition.

Tutto quello che dovremo fare è andare a questo indirizzo e scaricare il client di GOG Galaxy 2.0. Per chi non lo sapesse si tratta di un programma pensato per fare da hub tra tutti i nostri account gaming, connesso a doppia mandata con GOG, il negozio specializzato in giochi classici o senza DRM.

Una volta collegati i nostri account PSN, Xbox Live, Steam, Origin o Epic Games Store, vedremo comparire tutti i nostri giochi nella collezione. Se GOG Galaxy 2.0 troverà anche The Witcher 3: Wild Hunt, lo aggiungerà automaticamente in versione senza DRM anche nel nostro account di GOG. Non solo, questa versione conterrà 4 tracce aggiuntive della colonna sonora, i paper toy di Tougui dedicati alla serie e l'edizione digitale del fumetto The Witcher: House of Glass.

Ribadiamo che tutte le versioni sono valide, tranne quella per Nintendo Switch: il servizio online di Nintendo non è compatibile con GOG Galaxy 2.0 e dunque non è possibile collegare il proprio ID a questo hub.

La promozione sarà valida fino al 23 luglio alle 13 ore italiane e il client è disponibile per PC, Mac Os e non ufficialmente anche su Linux.

Ne approfitterete?