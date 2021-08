Dragon Ball Z: il cosplay di Bunny Bulma di heatheraftercosplay non fa prigionieri

Bunny Bulma, da Dragon Ball Z, è un soggetto classico per le cosplayer, che ogni tanto si cimentano nell'impresa di ricrearne il costume, come fatto da heatheraftercosplay in modo impeccabile con il suo cosplay.

heatheraftercosplay rappresenta Bunny Bulma mentre invia un bacio... chissà a chi. Il costume in sé è perfetto: sia nella parte del corpo, sia per la parrucca, il papillon rosso e le orecchie da coniglietta. L'originale è ispirato nemmeno troppo velatamente alle "conigliette" di Playboy, da qui deriva l'enorme somiglianza.

Dragon Ball Z è una serie che non necessità di grosse presentazioni. Segue le avventure di Goku e amici / famiglia che combattono contro nemici sempre più forti, andando a visitare anche lontani pianeti.

