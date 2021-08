Offerte di Settembre Amazon: le migliori offerte sulle Smart TV OLED

Le Offerte di Settembre Amazon includono diverse Smart TV OLED a partire da un modello 120 Hz perfetto da abbinare alle console di nuova generazione. Ma non mancano televisori da 100 Hz e 60 Hz comunque ottimi per giocare con titoli di ultima generazione.

La Smart TV LG OLED55C14LB equipaggia un pannello a 120 Hz con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync che garantisce un gameplay fluido sia su PC, sia su console di ultima generazione. Il tutto in sconto di 100 euro per un prezzo in offerta di 1399 euro.

Il televisore Sony Bravia OLED KE-55A8P, in sconto di 150 euro su un prezzo già ribassato, combina un refresh di 100 Hz con il sistema Acoustic Surface Audio che sfrutta altoparlanti e vibrazione localizzata dello schermo per aumentare potenza e intensità del sonoro.

Nel caso del Philips TV Ambilight 65OLED855 parliamo di un televisore da soli 60 Hz, caratterizzato però da un'immagine di qualità eccellente, da un audio integrato piuttosto potente, dalla presenza di un subwoofer e da uno sconto di oltre 100 euro.

