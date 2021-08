Nintendo Switch batte PS5, è la console più venduta in Spagna nel 2021

Nintendo Switch ha battuto PS5 in Spagna: considerando questa prima metà del 2021, la piattaforma ibrida giapponese risulta essere la console più venduta, anche se la distanza in assoluto non è enorme.

Sappiamo che a livello mondiale finora Nintendo Switch ha superato gli 89 milioni di unità, mentre PS5 ha totalizzato vendite per 10,1 milioni di unità, ma nella (relativamente) piccola realtà del solo mercato spagnolo nel 2021 i numeri sono stati pari a 200.000 pezzi per Switch e circa 150.000 per PlayStation 5.

Si tratta in ogni caso di un dato interessante, per due motivi. In primo luogo, come già accennato, la differenza fra le due console è tutt'altro che enorme, e considerando i ben noti problemi di reperibilità la piattaforma Sony ha fatto davvero bene.

Dunque, pur in una realtà di dimensioni contenute rispetto alla totalità dei paesi europei, stiamo assistendo a una progressione molto solida da parte di PS5, mentre Switch potrebbe godere di un rilancio in concomitanza con il debutto del modello OLED e raggiungere i 2 milioni di pezzi in Spagna.

Per quanto riguarda invece Xbox Series X e Xbox Series S, come ben noto i dati non vengono comunicati ma è abbastanza scontato che le due console si trovino all'inseguimento.