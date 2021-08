Project Zero: Maiden of Black Water, un video di gameplay su PS4 da 50 minuti

Project Zero: Maiden of Black Water è protagonista di un lungo video di gameplay catturato su PS4 e giocato dal vivo da una streamer giapponese. Le sequenze cominciano all'incirca al minuto 17 e vanno avanti per qualcosa come 50 minuti.

In uscita il 28 ottobre, Project Zero: Maiden of Black Water è la nuova edizione del survival horror pubblicato originariamente nel 2014 su Wii U. La versione PlayStation 4, però, non sembra vantare chissà quali miglioramenti.

Probabilmente gli upgrade più significativi li ritroveremo dunque su PS5 e Xbox Series X|S, sia in termini di risoluzione che di frame rate, considerando tuttavia che ci troviamo di fronte a una semplice remaster.

Dopo tutti questi anni, tuttavia, la trama di Project Zero: Maiden of Black Water continua a essere interessante e ci porta sull'inquietante Monte Hikami, che si dice sia infestato dagli spiriti, al comando di tre differenti personaggi muniti della leggendaria Camera Obscura: una macchina fotografica in grado di percepire queste presenze sovrannaturali.