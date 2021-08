The Umbrella Academy, Stagione 3: riprese terminate, annunciano gli attori

Le riprese per la Stagione 3 di The Umbrella Academy sono terminate: lo hanno annunciato gli attori della serie Netflix nel video che potete vedere qui sotto.

Dopo gli sconvolgenti eventi che vi abbiamo raccontato nella recensione di The Umbrella Academy 2, sarà davvero interessante capire che direzione prenderà lo show e quali soluzioni verranno utilizzate dal punto di vista narrativo per giustificare determinati cambiamenti.

Il filmato è molto simpatico, in quanto ogni interprete rivela la notizia in maniera differente, talvolta aggiungendo qualche considerazione personale sul valore di questi nuovi episodi, che a quanto pare saranno davvero sorprendenti.

Viene anche confermata la presenza di gran parte del cast della Stagione 2, come del resto era lecito attendersi considerando gli eventi del season finale.

La serie televisiva di The Umbrella Academy ha fatto il proprio debutto su Netflix nel 2019. Lo show è tratto dall'omonimo fumetto scritto da Gerard Way, il cantante dei My Chemical Romance, e disegnato da Gabriel Ba per la casa editrice Dark Horse.