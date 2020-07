The Umbrella Academy 2, la recensione

The Umbrella Academy è stata una piccola rivelazione nel catalogo di Netflix : la miniserie in 10 episodi ispirata al fumetto omonimo di Gerard Way e Gabriel Bá ci ha stupito e divertito, catapultandoci nelle assurde dinamiche di una delle super famiglie più disfunzionali che ci siano mai capitate di vedere in TV. Considerando che la prima stagione reinterpretava per il piccolo schermo quanto raccontato nel primo volume del fumetto, La suite dell'Apocalisse, era logico aspettarsi che Steve Blackman, Jeremy Slater e compagnia ne avrebbero cavalcato il successo per adattare anche il secondo arco narrativo, Dallas, pur rimaneggiandolo pesantemente per il piccolo schermo, prendendo importantissime distanze dalla carta stampata. La versione live action di The Umbrella Academy 2 è fondamentalmente diventata una creatura a sé stante, ma questa seconda stagione ha consolidato le caratteristiche vincenti che ci hanno conquistato lo scorso anno.

Uno sguardo alla trama

Inutile dire che se non avete ancora guardato la prima stagione di The Umbrella Academy sarebbe il caso di saltare immediatamente questo paragrafo e magari pure il prossimo, visto che stiamo per ricapitolare che cos'è successo nelle ultime battute della scorsa annata, premettendo - come al solito - che no, The Umbrella Academy non c'entra niente con Resident Evil. Essendo un portale di videogiochi, ci sembrava giusto sottolinearlo. Non si sa mai. L'Umbrella Academy è infatti un istituto in cui l'eccentrico Reginald Hargreaves ha cresciuto sette bambini dai poteri straordinari dopo averli adottati. L'idea era quella di farli diventare veri e propri supereroi, ma l'atteggiamento tutt'altro che paterno del capofamiglia, unito a svariate tragedie, hanno finito col separare i membri della famiglia. Nella scorsa stagione, i fratelli si sono riuniti giocoforza per sventare la fine del mondo, peraltro senza riuscirci: all'ultimo secondo, Cinque ha trasportato tutti in un'altra epoca, lasciandoci per oltre un anno con tante domande senza risposte.

Nei primissimi minuti della seconda stagione, scopriamo che il salto azzardato di Cinque ha sparpagliato i fratelli tra il 1961 e il 1963. Ma quando anche il "piccolo" viaggiatore temporale approda a pochi giorni dall'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, si ritrova in una realtà tutt'altro che familiare. L'Unione Sovietica sta attaccando gli Stati Uniti e i ragazzi dell'Umbrella Academy stanno combattendo in prima linea, sfoggiando i loro poteri in un ultimo, disperato tentativo di impedire la catastrofe nucleare. Senza riuscirci neanche questa volta. L'intervento di una vecchia conoscenza salva almeno Cinque, che si ritrova a una settimana dalla nuova apocalisse con un obiettivo tutt'altro che facile: trovare fratelli e sorelle, riunirli, salvare il mondo e tornare al futuro. Il problema è che nei due anni che gli Hargreaves hanno trascorso nel passato, chi più chi meno, sono successe un sacco di cose bizzarre.

Luther si è dato alle risse clandestine; Allison si è sposata ed è entrata in un movimento per i diritti delle persone di colore; Klaus ha fondato una setta e continua a convivere col fantasma di un sempre più allibito Ben; Diego è finito in manicomio dopo aver cercato di assassinare Lee Harvey Oswald per salvare JFK; Vanya ha perso la memoria ma ha trovato un lavoro come tata per un bambino autistico in una fattoria texana. Insomma, una situazione davvero incasinata, nella quale si incastrano altri problemi: Handler, che credevamo morta, è tornata alla carica e sta tramando per impossessarsi della Commissione; come se questo non bastasse, sulle tracce di Cinque e degli Hargreaves ci sono tre gemelli svedesi ancora più letali di Hazel e Cha-cha. E se vi dicessimo che in questa seconda stagione gli Hargreaves dovranno fare i conti pure col papà che ancora non immagina lontanamente la sua Umbrella Academy?