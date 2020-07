Hyper Scape ha una data di uscita, ecco il trailer di lancio della Stagione 1

Hyper Scape ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Ubisoft con il trailer di lancio della Stagione 1: il gioco sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One e partire dall'11 agosto.

Annunciato all'inizio del mese, il nuovo battle royale di Ubisoft ci proietterà in un'ambientazione urbana futuristica in cui le classi meno agiate della popolazione partecipano a un gioco virtuale per ottenere un qualche riconoscimento.

Combatti nei settori unici di Neo Arcadia, una città virtuale con imponenti monumenti che ridefiniscono il significato di verticalità. Combatti all'ultimo sangue mentre esplori le sue strade, gli interni e i tetti.

In Hyper Scape ci sono due modi per vincere: combattere per essere l'ultimo sopravvissuto o catturare la corona che appare verso la fine della partita. Resta in possesso della corona abbastanza a lungo e la tua squadra otterrà la vittoria!

La nostra estensione Twitch Crowncast permette agli spettatori di votare effetti che influenzano in tempo reale la partita di tutti i giocatori! Sono in arrivo poi altre funzioni, come l'invito di squadra e l'avanzamento sul Pass battaglia! Osservala in azione o datti allo streaming!