Vodafone Happy Friday, premi e regali di venerdì 31 luglio 2020

Oggi venerdì 31 luglio 2020 torna l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday, che è poi anche l'ultimo del mese in questione; si tratta del programma fedeltà dell'operatore rosso storico italiano, che di volta in volta a cadenza settimanale propone sconti, bonus e iniziative interessanti (premi e regali, insomma) ai clienti che hanno aderito all'iniziativa.

Diamo dunque un'occhiata più da vicino alle nuove proposte del Vodafone Happy Friday: tanto per cominciare è oggi disponibile un buono sconto su Booking.com dell'8%; in alternativa potrete accedere ad un rimborso premio sulle prenotazioni con Booking, fino al 10%.

Per utilizzare il rimborso bisognerà agire come segue:

Prenotare una struttura su Booking entro il 9 agosto 2020

Accedere alla sezione "Carte di Credito" o "Modifica Profilo"

Selezionare "Usa questa carta per i miei rimborsi premio" nel metodo di pagamento

Il rimborso premio sarà erogato entro 64 giorni dal check-out

Il rimborso è cumulabile con altre promozioni e sconti di Booking