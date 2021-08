iPhone 13: chiamate e messaggi via satellite in assenza di rete, dice un analista

iPhone 13 consentirà di effettuare chiamate e di mandare messaggi via satellite utilizzando la tecnologia LEO, acronimo di low-earth-orbit, stando a quanto riportato dal noto analista Ming-Chi Kuo.

In uscita il 17 settembre secondo un leak, iPhone 13 fornirà dunque un'opzione aggiuntiva agli utenti nel caso in cui si ritrovino in una zona non coperta dalla rete del loro operatore.

Non è tutto: Kuo ipotizza che questo investimento da parte di Apple possa aprire la strada all'utilizzo della tecnologia LEO anche all'interno di altri dispositivi della casa di Cupertino, in primis l'headset AR di cui tanto si parla.

L'analista riporta che iPhone 13 monterà una versione custom del modem Qualcomm X60, e che questo specifico chip supporta appunto le comunicazioni satellitari.

Dopodiché è chiaro che bisognerà capire se la feature delle chiamate e dei messaggi via satellite funzionerà solo per i servizi Apple oppure risulterà sfruttabile anche da applicazioni third party, nonché quali saranno gli eventuali costi del servizio.