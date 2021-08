Destiny 2 in testa alla classifica Steam, Aliens: Fireteam Elite secondo a sorpresa

Destiny 2 è tornato in vetta alla classifica Steam grazie all'espansione La Regina dei Sussurri, in uscita il prossimo febbraio. A vendere è stato in realtà un pacchetto celebrativo da ben 99,99 euro che include anche svariati altri contenuti.

La sorpresa è però il secondo posto di Aliens: Fireteam Elite, lo sparatutto cooperativo basato sulla celebre saga cinematografica che è stato accolto con voti contrastanti e sembrava francamente destinato a non lasciare il segno.

Preoccupavano i risultati di Psychonauts 2 su Steam, e in effetti l'avventura targata Double Fine Productions non si è spinta oltre il quarto posto, ma le ottime recensioni potrebbero certamente produrre un recupero nei prossimi giorni.

Classifica Steam