Little Nightmares 2 meglio su PS5 o Xbox Series X|S? Ce lo dice Digital Foundry

Little Nightmares 2 è disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S con la Enhanced Edition, che introduce vari miglioramenti. Ma quale versione gira meglio? Ce lo spiega l'immancabile analisi di Digital Foundry.

Gratuita per i possessori del gioco su PS4 e Xbox One, la Enhanced Edition di Little Nightmares 2 vanta due modalità grafiche: una funziona a 4K reali e 30 fps, l'altra a 4K dinamici e 60 fps, in entrambi i casi con ray tracing.

Ebbene, lo scaler dinamico funziona in maniera meno aggressiva su Xbox Series X, garantendo una risoluzione minima di 1890p, mentre su PlayStation 5 si scende un po' di più, arrivando a un valore minimo di 1684p.

A fronte di questo vantaggio della console Microsoft, si verifica però un problema con i riflessi in ray tracing, che in alcune sezioni sembrano mancare, sostituiti da tradizionali screen space reflections. Un inconveniente che verrà risolto con un aggiornamento?

Per completezza, l'analisi prende in considerazione anche le performance su Xbox Series S: in tal caso la modalità risoluzione lavora a 1440p, mentre la modalità performance a 60 fps scende fino a 972p.