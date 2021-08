Elden Ring, la cooperativa avrà molte meno restrizioni rispetto al passato

Elden Ring includerà una modalità cooperativa in cui fino a due giocatori potranno unirsi alla nostra partita e aiutarci a superare determinate sezioni. Rispetto al passato, tale feature avrà molte meno restrizioni, però.

Se avete letto il nostro articolo con tutte le informazioni su Elden Ring dalla Gamescom 2021, saprete che il titolo sviluppato da From Software introduce diverse novità rispetto agli action RPG a cui il team giapponese ci ha abituati.

Fra queste c'è appunto una co-op più accessibile e facile da avviare, che si trasforma così in una risorsa a cui poter attingere durante i momenti di maggiore difficoltà, quando avremmo davvero bisogno di una mano.

"Se vi bloccate, la vostra ultima possibilità sarà quella di chiedere aiuto in cooperativa", si legge nell'articolo di Gamereactor. "Fino a due alleati potranno unirsi alla squadra per conquistare insieme a voi le Lands Between, esplorare dungeon sotterranei in cerca di tesori nascosti o assistervi durante il prossimo boss fight."

"Esattamente come negli altri titoli di From Software, i boss disporranno di maggiore resistenza nel momento in cui altri giocatori si uniranno alla vostra partita. Secondo gli autori, tuttavia, le restrizioni per le modalità online sono state drasticamente ridotte, così da consentire agli utenti di provare tale feature più facilmente."

"In passato bisognava infatti raccogliere rari oggetti consumabili al fine di potersi connettere alla modalità online, ma in Elden Ring la cosa dovrebbe risultare più semplice e terrà conto anche le risorse ottenute in maniera asincrona."