Little Nightmares 2 da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S con la Enhanced Edition

Little Nightmares 2 è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S con la Enhanced Edition, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Bandai Namco.

Capace di vendere più di un milione di copie, Little Nightmares 2 approda dunque sulle piattaforme di nuova generazione con un upgrade gratuito per i possessori del gioco su PC, PS4 e Xbox One.

Sviluppato da Supermassive Games, la versione di nuova generazione del gioco offrirà diversi miglioramenti rispetto al titolo originale.

Saranno disponibili due modalità, una modalità Performance che consentirà di giocare a 2160p e 60 fps, e una modalità Beauty, che vedrà il gioco raggiungere i 4K con una risoluzione dinamica e 30 fps.

Ecco tutti i dettagli sui contenuti della Enhanced Edition: