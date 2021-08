Mario Kart Tour: arriva il Kamek Tour con un nuovo personaggio e un circuito

Nintendo ha annunciato il Kamek Tour, un nuovo evento di Mario Kart Tour che introdurrà un nuovo circuito e il nuovo pilota Kamek, dopo ben 25 anni di attesa.

Il personaggio sarebbe dovuto apparire la prima volta in Mario Kart 64 nel lontano 1996 come personaggio giocabile. Alla fine però gli sviluppatori decisero di sostituirlo con un altro pilota dell'universo Nintendo. Da lì in poi il povero Kamek non mai riuscito a trovare uno spazio nel cast delle successive iterazioni della serie, se non con qualche cameo nello sfondo di alcuni circuiti.

Dopo 25 anni di lunga attesa finalmente è arrivato il suo momento di gloria, visto che non solo da ora fa parte del roster di Mario Kart Tour ma ha anche un kart tutto suo a forma di scopa, lo Zoom Broom, e un evento dedicato, il Kamek Tour, che introduce il personaggio e una nuova pista, RMX Ghost Valley 1, come potrete notare nel trailer di seguito:

Nel frattempo Nintendo Italia ha pubblicato un nuovo trailer di WarioWare: Get It Together e per l'occasione ha cambiato nome su Twitter.