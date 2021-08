WarioWare: Get It Together, nuovo trailer da Nintendo Italia, che per l'occasione cambia nome su Twitter

Nintendo Italia ha pubblicato un nuovo trailer di WarioWare: Get It Together, la nuova esclusiva Nintendo Switch in arrivo a settembre. E per l'occasione l'account ufficiale Twitter ha cambiato nome e immagine di profilo.

Nel filmato Wario ci presenta il nuovo titolo a lui dedicato offrendoci una simpatica ed esaustiva panoramica. In WarioWare: Get It Together dovremo completare una serie di rapidi minigiochi esilaranti, come spremere un tubello di dentifricio, attappare narici o suonare una chitarra elettrica. In totale ci sono oltre 200 minigiochi da affrontare da soli o in compagnia di un amico/a.

Oltre all'immancabile Wario, potremo usare vari personaggi come ad esempio Ashley, in grado di lanciare incantesimi, e Jimmy, che sfreccia da una parte all'altra dello schermo volando. Ognuno dunque permette di affrontare i minigiochi di WarioWare: Get It Together in maniera differente.

Inoltre per chi ama la competizione c'è la Coppa Wario, ovvero una serie di sfide settimanali in cui dovrete cercare di superare il record e raggiungere il tempo migliore, sfidando giocatori in tutto il mondo.

Come possiamo notare dal trailer, Wario è davvero scatenato. A tal punto che ha deciso, approfittando di "uno zuccone che ha lasciato acceso il PC", di impadronirsi dell'account Twitter di Nintendo Italia, che ora ha cambiato immagine di profilo e il nome in "Wario, un creatore di videogiochi fenomenale!". Speriamo che non decida di bucare anche Multiplayer.it!

Edit: a quanto pare lo scherzo è bello quando dura poco e lo "zuccone" di Nintendo Italia ha ripreso il controllo dell'account Twitter ufficiale.

WarioWare: Get It Together sarà disponibile per Nintendo Switch dal 10 settembre. Sull'eShop è disponibile una demo gratuita con cui provare decine di minigiochi differenti.