Uncharted: i dettagli della clip mostrata al CinemaCon del film con Tom Holland

Una nuova clip del film di Uncharted con protagonista Tom Holland è stata presentata a porte chiuse durante il CinemaCon. Ecco cosa è stato mostrato.

Stando a quanto riporta Screenrant, nel breve filmato condiviso da Sony durante l'evento sono presenti varie sequenze tratte dalla pellicola, di cui una in cui Nathan (Tom Holland) si avventura in una caverna. In un'altra Sully (Mark Wahlber) recita la frase "Ti sto offrendo l'opportunità di scoprire cose di cui hai solo letto al riguardo", che suona tanto come una battuta da "primo incontro" tra i due personaggi.

La sequenza più esaltante tuttavia senza dubbio è quella dove Nathan precipita da un aereo insieme al suo carico (a qualcuno ricorda Uncharted 3?). Nella quarta e ultima scena invece si intravede Sully partecipare a un'asta.

Il film di Uncharted

Il film di Uncharted, salvo sorprese, dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche tra meno di sei mesi, per la precisione il 18 febbraio 2022, quindi ci sono buone probabilità che il primo trailer ufficiale arrivi da qui a poco.

Nel cast del film troviamo Tom Holland (che interpreta anche Peter Parker in Spider-Man: No Way Home) nei panni di Nathan Drake, Mark Wahlberg interpreta Victor "Sully" Sullivan, mentre Sophia Taylor Ali è Chloe Frazer. Alla pellicola parteciperà anche Antonio Banderas, anche se non sappiamo in quale ruolo.