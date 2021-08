La caduta e rinascita dei platform 3D

I platform 3D stanno vivendo una nuova giovinezza grazie a Psychonauts 2, It Takes Two e Ratchet & Clank: Rift Apart, ma perché hanno rischiato l'estinzione?

Quando a metà anni '90 iniziarono ad arrivare sul mercato le prime console con capacità 3D, come PlayStation e Nintendo 64, ci fu una vera e propria corsa a convertire i generi più disparati in terza dimensione. I risultati furono altalenanti, spesso pessimi, ma tornare indietro non era possibile: il mercato aveva fame di giochi che potessero valorizzare le nuove tecnologie e andava abbandonando tutto ciò che era venuto prima, stravolgendo canoni e distruggendo tradizioni e studi di sviluppo. I platform game subirono una sorte simile. Quello dei platform era stato uno dei generi più in voga tra le masse giocanti dell'epoca 8 e 16 bit e aveva regalato agli appassionati titoli sempre più rifiniti su un po' tutti i sistemi più venduti. Maestra delle piattaforme era sicuramente Nintendo con la sua serie Super Mario Bros., ma anche con i Kirby e i Donkey Kong, di cui era uscito da poco l'eccezionale Donkey Kong Country per Super Nintendo. La concorrenza però non era stata a guardare e gli scaffali, all'epoca solo reali, erano pieni di competitori di valore come Sonic the Hedgehog di Sega, Castle of Illusion, sempre di Sega, ma anche i meno conosciuti James Pond, Mr. Nutz, Zool, Earthworm Jim, Bubsy e Super Frog, tanto per citarne alcuni. La quantità di platform sul mercato era enorme, tanto che l'eccesso di offerta fece temere, immotivatamente, per la sopravvivenza del genere stesso. Semplicemente i videogiocatori amavano i platform e i publisher ne producevano in quantità industriale per soddisfarli. Fu il 3D a cambiare tutto, raccogliendo inizialmente i frutti del periodo d'oro del genere, per condurlo a passi spediti verso la sua caduta e marginalizzazione. Solo gli ultimi anni visto una piccola rinascita dei platform 3D. Cerchiamo di capire perché.

Transizione dolorosa Alpha Waves è il primo platform 3D puro La transizione verso la nuova dimensione non fu indolore. Convertire le dinamiche dei platform dal 2D al 3D era un'impresa ardua e inizialmente molti sfruttarono i nuovi hardware per proporre titoli dalle meccaniche 2D, ma con grafica 3D (i cosiddetti 2.5D), tecnica che consentiva comunque l'introduzione di nuove trovate a livello scenografico. Esempi del genere sono Clockwork Knight per Sega Saturn del 1994, oppure i più noti Pandemonium e Klonoa. Alcuni studi di sviluppo, nonostante le nuove possibilità offerte dalla tecnologia, decisero di non abbandonare subito il 2D puro, come fece ad esempio Rayman (1995) di Michel Ancel, che ottenne comunque uno strepitoso successo. In generale, la situazione era più complessa di quanto si possa pensare e il passaggio al 3D non fu immediato e netto, ma frutto di una lunga serie di elaborazioni e di compromessi, nonché di superamento della paura di affrontare la novità. Non tutti fecero subito il salto verso il 3D Quello che erroneamente viene accreditato come il primo platform 3D puro della storia fu Super Mario 64 per Nintendo 64, diretto dal maestro Shigeru Miyamoto. Per molti fu quasi inevitabile che fosse l'autore di Donkey Kong e Super Mario Bros., due titoli essenziali per la definizione del genere, a dare il là alla terza dimensione. In realtà ci sono diversi antesignani che meritano di essere citati e che lo hanno in qualche modo preceduto, come ad esempio Congo Bongo di Sega, che risale al 1983 e che offriva una visuale isometrica che simulava il 3D; Antarctic Adventure di Konami sempre dello stesso anno, che prevedeva il superamento di ostacoli in una visuale simil-3D, The 3-D Battles of WorldRunner di Square, uno dei primi giochi di Hironobu Sakaguchi, il padre di Final Fantasy, realizzato guardando a Space Harrier di Sega, che prevedeva il superamento di ostacoli in un mondo simil 3D, ma soprattutto il gioco francese Alpha Waves di Christophe de Dinechin del 1990, che era un vero e proprio platform 3D, pur con una grafica molto spoglia. Nessuno lo ricorda perché non ebbe grossa risonanza e perché non c'è un produttore hardware a rivendercelo a ogni generazione, ma la palma del primo nel suo genere in purezza gli spetta di diritto.

Super Mario 64 ed epigoni Super Mario 64 Detto questo, è indubbio che sia stato Super Mario 64 a indicare la via al genere, molto più del quasi contemporaneo Crash Bandicoot di Naughty Dog (che comunque in America del Nord arrivò prima di Mario). Miyamoto aveva capito che non era possibile prendere le meccaniche 2D e riversarle nella terza dimensione a cuor leggero: c'era bisogno di un cambio completo di prospettiva. Per prima cosa rinunciò alla linearità dei livelli: in 3D non aveva senso obbligare il giocatore a seguire dei binari prefissati, quindi optò per dei livelli aperti ed esplorabili in più direzioni, che potevano essere giocati più volte per scoprirne tutti i segreti. Inoltre aumentò le mosse a disposizione di Mario, dandogli maggiore libertà d'azione rispetto a quando era un personaggio fatto di pixel. Uno dei problemi maggiori che Nintendo dovette affrontare fu la gestione della telecamera, vera e propria piaga del genere. Gestirla in un mondo 2D era facile, visto che non c'erano cambi di prospettiva. Al massimo ci si poteva interrogare sulle dimensioni dell'inquadratura, ma per il resto non era mai stata un grosso problema. In 3D cambiava tutto e tanti sviluppatori ebbero enormi problemi a maneggiare la novità, finendo per indispettire i giocatori, che trovavano spesso difficile capire la posizione delle piattaforme e la loro distanza effettiva dal personaggio principale, in mondi spesso spogli, quindi privi di punti di riferimento, e inquadrati in modo ingannevole. L'introduzione dell'ombra di Mario, per quanto semplice, fu una delle tante idee trovate da Miyamoto per ovviare questo problema. Comunque sia il successo di Super Mario 64 e del più lineare Crash Bandicoot convinsero molti altri studi e publisher a tentare la strada del platform 3D, lanciando il genere a livello commerciale. Crash Bandicoot fu sviluppato contemporaneamente a Super Mario 64 Furono quelli gli anni che videro la nascita di serie e personaggi amatissimi come quella Spyro the Dragon di Insomniac Games, Banjo-Kazooie di Rare, Conker's Bad Fur Day sempre di Rare, nonché di innumerevoli altri finiti nel dimenticatoio come la lucertola Gex, o il coccodrillo Croc (quest'ultimo era nato come platform 3D di Yoshi, ma fu rifiutato da Nintendo). Fu sempre in quegli anni che il genere iniziò a ibridarsi con gli action e gli adventure dando vita a titoli quali MDK o Soul Reaver, tanto per citarne un paio. Le piattaforme erano ovunque, anche in generi molto distanti come quello degli FPS, dove era stata appositamente introdotto il pulsante "salta" per sfruttarle. Molte serie 2D furono convertite al 3D come avvenne ad esempio con Sonic e Rayman. Cosa poteva andare storto?