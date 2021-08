Tempeste geomagnetiche potrebbero causare blackout e interferenze nei prossimi giorni

Un flusso di vento solare nei prossimi giorni potrebbe investire la Terra, causando tempeste geomagnetiche che, nel peggiore dei casi, potrebbero causare blackout e interferenze nelle connessioni Internet nei prossimi giorni in varie parti del mondo.

Questa perlomeno è l'allerta lanciata da alcuni scienziati inglesi, secondo i quali il flusso di vento solare potrebbe essere accompagnato da due espulsioni di massa coronale di classe G1, che potrebbero causare sbalzi di corrente, impatti minori sui satelliti e alterare i flussi migratori degli uccelli. I disturbi potrebbero iniziare già da oggi mercoledì 25 agosto e protrarsi per due o tre giorni.

Le tempeste geomagnetiche possono causare anche le aurore boreali

Non si tratta di un argomento che trattiamo solitamente sulle nostre pagine, ma visto che il fenomeno potrebbe avere ripercussioni nelle attività videoludiche (e ovviamente anche quelle lavorative) di tutti i giorni valeva la pena segnalarlo. Di certo sarebbe un dramma se saltasse la corrente proprio durante un acceso match in multiplayer o magari mentre state provando ad acquistare PS5 sul sito di MediaWorld. Fortunatamente sembra che le probabilità di interferenze e blackout non siano elevatissime ed eventuali disagi dovrebbero avere breve durata.

