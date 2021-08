Offerte Back to School: i nuovi laptop da gioco HP OMEN e ACER Nitro in forte sconto

Le offerte Back to School di quest'anno includono alcuni laptop promossi da NVIDIA ed equipaggiati con le ultime GPU mobile della compagnia, a partire dalla NVIDIA GeForce RTX 3070 per arrivare alla potente NVIDIA GeForce RTX 3080.

Ottimi per la didattica a distanza, per lavorare e per giocare, i laptop equipaggiati con le ultime GPU NVIDIA godono di upscaling DLSS, in grado di aumentare nettamente le prestazioni nei giochi che lo supportano, e illuminazione ray tracing, spettacolare in giochi come Cyberpunk 2077.

Il nuovo HP Omen 15, minimale ma elegante

L'HP OMEN 15 monta un Intel Core i7-10870H, un processore della generazione precedente ma potente e affiancato da una dotazione notevole che conta una NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q, 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. Il tutto in sconto di 200 euro su Unieuro, con la possibilità di ottenere un rimborso di 350 euro restituendo un vecchio PC. Abbastanza per rendere la spesa effettiva molto appetibile.

Con l'ACER Nitro 5 salgono sia la dotazione, sia lo sconto che arriva a 400 euro su Unieuro e va in tandem con la possibilità di ottenere un rimborso di 300 euro restituendo un vecchio PC. Parliamo quindi di un risparmio massiccio per un potente portatile equipaggiato con una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, più che sufficiente per sfruttare senza compromessi lo schermo 1080p da 144 Hz, affiancata da un processore AMD Ryzen 9, 16GB RAM e 1 TB di storage SSD.