PS5 Digital Edition disponibile da MediaWorld oggi, ecco come fare per acquistarla

Oggi pomeriggio, mercoledì 25 agosto, il sito di MediaWorld metterà in vendita un nuovo stock di PS5 nella versione Digital Edition. Riuscire ad accaparrarsi una console Sony fin dal lancio è davvero un'impresa ardua, quindi approfittatene finché siete in tempo. Di seguito troverete data, orario e dettagli per l'apertura delle vendite di PS5 Digital Edition sul sito di MediaWorld.

Come segnalato pochi giorni fa, MediaWorld venderà ad agosto nuove unità di PS5 in due mandate. La prima per l'appunto sarà disponibile a partire da oggi mercoledì 25 agosto a partire dalle ore 15:00 e riguarderà PS5 Digital Edition, ovvero la versione in vendita al prezzo di 399 euro e priva di lettore Blu-Ray, con cui potrete fruire solo di contenuti digitali.

Per acquistarla dovrete accedere al portale games.mediaworld.it e mettervi in coda per prenotare un accesso. Per questo motivo vi consigliamo di effettuare in anticipo la registrazione per poter contare su un accesso più rapido, nonché preparare carta di credito o conto PayPal per il versamento per velocizzare l'acquisto.

PS5

Se preferite una console con lettore Blu-Ray vi ricordiamo che domani, giovedì 26 agosto, sempre a partire dalla 15:00 sarà possibile acquistare PS5 Standard Edition al prezzo di 499 euro.

Rimanendo in tema, ieri Gigabyte ha annunciato che gli SSD AORUS Gen4 7000s sono pienamente compatibili con l'espansione di archiviazione M.2 per PS5.