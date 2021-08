McDonald's Italia: le carte Pokémon arrivano negli Happy Meal

Le carte del GCC Pokémon stanno per arrivare negli Happy Meal dei McDonald's di tutta Italia, a partire da venerdì 27 agosto.

L'annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale e dai social della divisione italiana della nota catena di fastfood sotto forma di teaser. In seguito Pokémon Millenium ha svelato che durante la promozione sarà possibile collezionare 25 carte Pokémon che includono l'immancabile Pikachu e gli starter di ogni regione, come ad esempio Charmander, Chikorita, Treecko, Froakie e così via.

Le carte dei Pokémon della nuova promozione di McDonald's Italia

Come notiamo dalla fotografia scattata in uno dei McDonald's italiani, ogni Happy Meal conterrà una bustina che include quattro delle venticinque carte sopracitate più "un regalo a sorpresa". Ogni carta sarà in versione olografica e avrà il logo del venticinquesimo anniversario della serie Pokémon.

Si tratta dunque di un'iniziativa molto simile a quella vista negli USA alcuni mesi fa, con i fan che all'epoca presero d'assalto i McDonald's per ottenere la collezione completa. Non sappiamo fino a quando sarà disponibile la promozione delle carte Pokémon in Italia, quindi se volete "acchiapparli tutti" vi conviene approfittarne finché siete in tempo. Ovviamente evitando di abbuffarvi troppo!

Nel frattempo Pokémon GO si prepara a un nuovo Community Day che avrà come protagonista lo starter d'acqua Oshawott.