Amazon Gaming Week: sconti sui laptop MSI fino a 700 euro

MSI è tra le protagoniste della Amazon Gaming Week con una serie di offerte su periferiche e componentistica (link) alle quali si aggiungono tre potenti laptop da gioco, tutti in forte sconto.

In prima fila c'è l'MSI GE76 Raider, un laptop con display da 17,3 che si ferma alle risoluzione 1080p ma arriva al mostruoso refresh di 300Hz che può sfruttare grazie a una potente scheda video MSI GeForce RTX 3070 abbinata a un processore Intel Core i7-10870H della famiglia Comet Lake. Il tutto a 2299 euro grazie a un massiccio sconto di 700 euro rispetto al prezzo iniziale. Inoltre gli sconti su questa serie includono l'MSI GE76 Raider 10UE-218IT equipaggiato con una MSI GeForce RTX RTX 3060, disponibile a 1999 euro anziché 2499 euro grazie a uno sconto di 500 euro.

Il potente MSI GE76 Raider, nel modello con schermo da 300 Hz di refresh

Passando ai 15 pollici troviamo invece l'MSI GF65 Thin, un laptop per chi guarda anche allo spessore ridotto che combina un processore Intel Core i7-10750H con una GPU MSI GeForce RTX 3060. Equipaggia inoltre uno schermo 1080p da 144 Hz, utile per giocare ad alto refresh, 16 GB di memoria e 1 TB di SSD, il tutto in sconto di quasi 300 euro che portano il prezzo all'allettante cifra di 1599 euro. Nella stessa categoria, inoltre, ci sono gli MSI GF63 Thin tra i quali spicca il modello con equipaggiato con Intel Core i5-10300H, GPU GeForce GTX 1650 Max-Q e SSD da 512 GB, capace di dare soddisfazioni in gaming e in vendita all'eccellente prezzo di 839 euro, grazie a uno sconto di oltre 140 euro.

Per tutte le altre offerte sui laptop MSI, qui la landing page dedicata.

