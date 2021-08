Amazon Gaming Week: l'SSD Samsung 980 Pro da 2TB in forte sconto

Tra gli sconti della Amazon Gaming Week non manca un'offerta molto interessante su una delle unità SSD PCIe 4.0 più veloci in circolazione, destinata a essere piuttosto utile anche in ottica gaming sia su PlayStation 5 sia su PC con l'arrivo di tecnologie come DirectStorage.

L'unità a stato solido Samsung 980 PRO PCIe 4.0 M.2 da 2 TB non è economica, ma è capiente, affidabile e si avvicina effettivamente ai 7000 MB/s di velocità di lettura sequenziale dichiarati, come abbiamo visto in occasione della recensione, superando abbondantemente le specifiche necessarie per funzionare adeguatamente su PS5. Il tutto in sconto di oltre 40 euro su un prezzo già ribassato di più di 50 euro.

Il drive Samsung 980 PRO nella versione da 500 GB usata per la nostra recensione

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.