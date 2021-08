Psychonauts 2: Hermen Hulst di PlayStation fa i complimenti a Phil Spencer per il gioco

Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios, ha fatto i complimenti a Phil Spencer e Double Fine per il lancio dell'ottimo Psychonauts 2, disponibile da oggi. Lo scambio di cortesie è arrivato su Twitter, dove Hulst ha risposto direttamente ai complimenti fatti da Spencer a Double Fine. Riportiamo l'intera sequenza di battute, piena di sentimento:

Double Fine: "È arrivata l'ora, agenti! Psychonauts 2 è disponibile in tutto il mondo. Abbiamo premuto un pulsante ed è successo (ma davvero funziona così?).

Speriamo che passiate dei bei momenti con la nuova avventura di Raz. Siate curiosi ed esplorate ovunque! C'è molto da scoprire!"

Phil Spencer: "Complimenti al grande team di Double Fine per il lancio di Psychonauts 2. L'originalità e la creatività del gioco sono fantastiche, ed è divertente aiutare Raz nella sua nuova avventura."

Hermen Hulst: "Complimenti a Tim Schafer e Phil Spencer per il lancio e l'ottime ricezione."

Considerate che Psychonauts 2 è disponibile anche per PS4, oltre che per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Comunque sia è sempre piacevole vedere questi scambi amorosi.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Psychonauts 2.