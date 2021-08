Amazon Gaming Week: Il laptop HP Pavilion Gaming 15 con CPU AMD a 849 euro

Gli sconti sui laptop da gioco per la Amazon Gaming Week, inziata oggi e destinata a durare fino al 31 agosto, comprendono anche un laptop HP con processore AMD, in sconto su un prezzo già ribassato.

Il laptop HP Pavilion Gaming 15 è un laptop da gioco entry level, limitato a 8 GB, ma consente di giocare senza troppi problemi in 1080p, come risulta evidente dalla nostra recensione, grazie a una dotazione che comprende un potente processore AMD Ryzen 7 4800H, di una scheda video dedicata NVIDIA GeForce GTX 1650, di una SSD e di un impianto audio Bang & Olufsen, tutto a 849,99 euro grazie a uno sconto di 50 euro su un prezzo già ribassato di 100 euro.

L'HP Pavilion Gaming 15 è un laptop da gioco entry level, ma garantisce una buona potenza complessiva a un prezzo, in offerta, ottimo

