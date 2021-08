Fornite: in arrivo Shang-Chi con una nuova collaborazione Marvel, per un leakear

La nutrita gamma di eventi e collaborazioni a tema Marvel di Fortnite Battaglia Reale a breve potrebbe espandersi ulteriormente. Stando al noto leaker Hypex infatti sta per arrivare una skin di Shang-Chi, l'eroe protagonista del film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli in arrivo nelle sale cinematografiche a settembre.

L'indiscrezione come al solito è arrivata tramite un tweet, che mostra una serie di possibili contenuti in arrivo scovati nei file di gioco grazie al datamining. Stando alle informazioni riportate, la skin di Will Smith di cui abbiamo già parlato in passato arriverà il 28 agosto. Il costume di Shang-Chi invece dovrebbe arrivare il 2 settembre, ovvero lo stesso giorno in cui il film debutterà nelle sale cinematografiche italiane.

Sempre stando alle informazioni condivise da HYPEX, si parla anche di un misterioso evento crossover dal nome "First Shadows", mentre per quanto riguarda le possibili novità in arrivo durante la Stagione 8, a quanto pare potrebbe tornare il cubo Kevin assieme alla dimensione alternativa "Sideways" e un misterioso countdown che dovrebbe iniziare il 3 settembre.

Ovviamente parliamo di tutte indiscrezioni non ufficiali e da prendere con le pinze, in attesa di novità da parte di Epic Games. Nel frattempo sta per arrivare J Balvin in Fortnite, con una skin e coppa a tema.