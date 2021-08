WarioWare Get It Together!: demo per Nintendo Switch disponibile ora

Un po' a sorpresa, Nintendo ha pubblicato una demo di WarioWare Get It Together!, il nuovo gioco in arrivo su Switch. Per poterla ottenere dovete solo accedere al Nintendo eShop e scaricarla gratuitamente. La demo permette di provare alcuni dei mini-giochi che saranno disponibili nella versione completa.

Potete scaricare la demo di WarioWare Get it Together! sull'eShop a questo indirizzo.

In WarioWare: Get It Together!, ogni personaggio ha le proprie abilità uniche. Wario, ad esempio, sarà in grado di muoversi con un jetpack e attaccare nella direzione verso la quale è rivolto, mentre 18-Volt può sparare proiettili di fuoco e agganciarsi agli oggetti. La versione completa del gioco proporrà più di 200 minigiochi.

WarioWare: Get It Together! può essere giocato in single player o in modalità cooperativa: quest'ultima è disponibile sia sulla stessa console che tramite collegamento wireless locale. Lo stile del gioco Switch è di certo molto "giapponese", per non dire semplicemente folle e non-sense.

WarioWare: Get It Together! sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021. Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che: "WarioWare: Get It Together! segna il ritorno in alta definizione di una saga tanto iconica quanto stramba. Una serie che, per natura, si rivolgeva ai giocatori occasionali quanto ancora nessuno - o quasi - parlava di "casual gaming". Da quindici anni, dai tempi di Nintendo DS e Nintendo Wii, un capitolo della saga non raggiunge il milione di copie. Su Switch, Nintendo punta molto sul multiplayer locale: è per questo che, a differenza del solito, si controlla un personaggio per affrontare le serie di microgiochi. Una scelta che permetterà di diversificare ulteriormente le modalità di affrontare ogni piccola sfida. Il gioco arriverà il 10 settembre: prima di quella data, probabilmente ci saranno comunicate le modalità che accompagneranno la "storia" principale.