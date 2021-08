OnlyFans banna il porno, Sway del FaZe Clan commenta: "voi t***e dovrete iniziare a cercarvi un vero lavoro"

Come saprete, il social OnlyFans ha deciso di bannare i contenuti pornografici dalla sua piattaforma. Si potranno comunque pubblicare foto di nudo, ma non dovranno essere esplicite. Moltissime le reazioni alla notizia, tra le quali quella scomposta di Sway, uno dei giocatori di punta del FaZe Clan, che ha usato delle parole decisamente offensive per dar conto della sua felicità: "OnlyFans sta per rimuovere il porno, il che significa che voi t***e dovrete iniziare a cercare un lavoro vero."

Sway commenta il ban del porno da OnlyFans

Le reazioni all'uscita di Sway non sono mancate, in particolare di quelli che hanno visto un forte sessismo nella sua frase, che di fatto va a offendere le sex worker, stabilendo oltretutto una gerarchia tra ciò che va considerato lavoro e ciò che non va definito come tale.

Nonostante le critiche, Sway ha rincarato la dose, pubblicando un altro commento non proprio oxfordiano: "Le putt*****e sono arrabbiate perché OnlyFans era il loro unico lavoro."

Sway rincara la dose

In molti a questo punto gli hanno fatto notare che da giocare professionista non dovrebbe fare certe uscite e hanno chiesto l'intervento del FaZe Clan, che però ha di fatto avallato le uscite del suo giocatore, mettendoci il cappello sopra.

Che dire? Uno può pensare quello che vuole su OnlyFans e l'utilizzo che ne è stato fatto finora, ma certe offese gratuite andrebbero evitate, soprattutto da un personaggio come Sway (ve lo immaginate un Chiellini a scrivere certe cose sui social?) anche perché è vero che è stato sfruttato per vendere pornografia, ma evidentemente è stato possibile farlo perché c'è una grande domanda della stessa. Quindi prendersela soltanto con le ragazze, che comunque troveranno alternative, ci sembra ingiusto, soprattutto perché si tratta di un'attività legale.

Perché OnlyFans ha deciso di rimuovere il porno? Per il solito motivo: fatica a trovare investitori, perché nessuno vuole investire in una piattaforma con contenuti vietati o estremi. Se vogliamo è lo stesso che è accaduto a Tumblr e ad altri social. Niente di nuovo sotto al sole.