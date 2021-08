Star Drift Evolution: un trailer svela l'uscita dall'Accesso Anticipato

Lo sviluppatore Catze ha pubblicato un nuovo trailer di Star Drift Evolution per annunciare l'uscita del gioco dall'Accesso Anticipato. La versione 1.0 sarà disponibile a partire dal 27 agosto 2021, segnando anche l'inizio delle nuove stagioni competitive, con il rese delle classifiche. Stiamo parlando di un gioco di corse incentrato sulle derapate, apparentemente leggero, ma molto profondo in alcune dinamiche.

Il team di sviluppo ha approfittato dell'occasione per ricapitolare tutte le modifiche apportate al gioco durante il periodo passato in Accesso Anticipato: aggiunta di alcune modalità multiplayer; aggiunta delle sfide giornaliere con classifiche globali; introdotte ben 15 nuovi circuiti su cui gareggiare, con la rifinitura di quelli già esistenti; aggiunte 10 nuove auto, incluse alcune amene come i go-kart e i monster truck; aggiunti dei capitoli alla modalità carriera; aggiunti alcuni eventi speciali come le corse tra camion; migliorata l'intelligenza artificiale, con la possibilità di regolarne l'abilità; rivista completamente l'interfaccia utente; aggiunti dei nuovi brani musicali; aggiunta una nuova modalità di visualizzazione e altro ancora.

Se vi interessa, trovate Star Drift Evolution su Steam per soli 12,99€.