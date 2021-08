Ubisoft presenterà 7 nuovi giochi a fine agosto: ecco gli indie e i rispettivi sviluppatori

Ubisoft parteciperà all'Indie Arena Booth Online 2021, che si svolge sotto forma di evento digitale dal 23 al 29 agosto. L'azienda presenterà 7 studi indie (e relativi giochi) da Stati Uniti, Canada, Germania e Austria attraverso lo stand virtuale di Ubisoft Entrepreneurs.

Gli studios avranno l'opportunità di mostrare i loro progetti ai partner commerciali e ai media dal 23 al 25 agosto. Dal 25 al 29 agosto, a partire dalla fine dell'Opening Night Live, lo stand virtuale sarà accessibile a tutti gratuitamente su sito ufficiale.

I giochi che Ubisoft presenterà sono:



Dorfromantik, di Toukana Interactive

WHALIEN, di Forbidden Folds

Arcadian Atlas, di Serenity Forge / Twin Otter Studios

Sea Raiders, di Watcha Games

Operation: Tango, di Clever Plays

Skategirl Destroys the Universe, di Mermaid Heavy Industries

Races, di Killjoy Games

Potete vedere un breve video che presenta i giochi sponsorizzati da Ubisoft qui sotto.

"Dopo il feedback molto positivo dello scorso anno, siamo entusiasti di avere questi talentuosi team Indie con noi in uno dei più grandi eventi di gioco del mondo per mostrare le loro incredibili creazioni. Ci auguriamo che questo porti loro molte opportunità per far progredire ulteriormente i loro progetti", dice Francis Baillet, VP Corporate Affairs di Ubisoft. "Questo è precisamente ciò a cui servono iniziative come Ubisoft Entrepreneurs e il nostro programma Open Innovation Accelerator, e siamo impegnati a condividere la nostra esperienza e a portare sostegno a progetti innovativi ed emozionanti che vengono creati da giovani talenti in tutto il mondo".

