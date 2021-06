WarioWare: Get It Together!, l'anteprima

Contro ogni aspettativa, questo 2021 segnerà il prepotente ritorno di EPD 7 sul palcoscenico Nintendo. Prima Famicom Detective Club, a ottobre Metroid Dread, a settembre WarioWare: Get It Together!. Dopo quattro anni di silenzio, questo team debutta su Switch con ben tre titoli. Si tratta del gruppo maggiormente differente dagli altri all'interno dell'azienda nipponica, essendo quello che discende da SPD e, prima ancora, da R&D1 di Yokoi. Il suo uomo chiave è Sakamoto, che infatti ha gestito e supervisionato ben due dei tre progetti. È quello meno legato a Miyamoto non solo come persona, ma anche come filosofia di sviluppo ed estetica. E si vede chiaramente dai tre titoli appena citati.

WarioWare: Get It Together!, un microgioco con un dentifricio.

Naturalmente questo storico gruppo ha dovuto adattarsi alle richieste del mercato attuale, sia in termini di tempistiche di sviluppo, sia in termini di valori produttivi (in particolare l'alta definizione). Sembra un discorso scontato, ma per un team da sempre abituato - principalmente - a lavorare su console portatili, il passaggio da Nintendo 3DS a Switch non è stato affatto banale: del resto, ognuno dei tre giochi nominati poc'anzi è stato sviluppato con l'aiuto di un'altra software house. Famicom Detective Club con Mages, Metroid Dread con MercurySteam, WarioWare: Get It Together! - presumibilmente - con Intelligent Systems.

Per chi non la conoscesse, la serie di Wario Ware propone una rapida serie di microgiochi, da affrontare a raffica uno dopo l'altro. Sono sfide di pochi secondi, in cui bisogna capire celermente cosa fare, ed essere altrettanto veloci nell'esecuzione. Appare il naso di una persona dormiente? Probabilmente bisogna grattarlo per farla svegliare. Un dentifricio con uno spazzolino sotto? Andrà colpito per svuotarne il contenuto. Sono esempi banali, e siamo consapevoli che esposti così sembrano alquanto stupidi, ma vi assicuriamo che nel gioco funzionano a meraviglia.

Nella nostra anteprima di WarioWare: Get It Together! scopriamo che soprese ci attendono nel gioco, tenendo sempre in considerazione che il titolo arriverà nei negozi molto presto, e cioè il 10 settembre 2021.