F1 2021: il trailer delle caratteristiche

Codemasters ed Electronic Arts hanno pubblicato un nuovo trailer di F1 2021 per mostrare le caratteristiche principali del gioco, dalla riproduzione dei circuiti, alla modalità storia, passando per alcune feature tecniche. Trovate tutto nel video in testa alla notizia.

F1 2021 sarà il primo capitolo della serie a uscire sotto etichetta Electronic Arts, il nuovo publisher del franchise, che ha acquisito lo sviluppatore inglese a inizio anno. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Ogni storia ha il suo inizio in F1 2021, il gioco ufficiale del 2021 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP. Goditi incredibili novità di F1 2021, come l'adrenalinica storia ""Braking Point"", la modalità carriera per due giocatori e la possibilità di avvicinarti ancora di più alla griglia di partenza con ""Inizio stagione reale"". Porta sul podio la tua scuderia nella modalità decennale ""Mia Scuderia"", o sfida altri giocatori in split screen e multiplayer. Gareggia nel campionato automobilistico più spettacolare del mondo con una line-up di venti eroici piloti e dieci iconiche scuderie della stagione 2021: