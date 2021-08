Jett: The Far Shore, data di uscita ufficiale su PC, PS5 e PS4

Jett: The Far Shore ha una data di uscita ufficiale su PC (via Epic Games Store), PS5 e PS4: la nuova avventura sviluppata da Superbrothers sarà disponibile a partire dal 28 settembre, al prezzo di 24,99€.

Immaginato originariamente come uno dei titoli di lancio di PlayStation 5, Jett: The Far Shore è stato rimandato al 2021 e finalmente gli autori hanno stabilito un periodo di lanco, ultimati i lavori che li avevano costretti al rinvio.

"Jett: The Far Shore ti invita a un viaggio interstellare il cui scopo è creare un futuro per un popolo minacciato dall'oblio in questa avventura d'azione cinematografica", recita la sinossi ufficiale.

"Nei panni di Mei, un'esploratrice, sarai la prima persona a scendere su un mitico pianeta oceanico."

"Mettiti alla guida di un 'Jett' ed esplora un mondo vasto e sconosciuto, sorvola le onde, sfreccia lungo coste mai viste prima e attraversa foreste da sogno."

"Adattati a un mondo aperto intricato e ricco di sistemi unici, affronta e supera le avversità a fianco di un piccolo gruppo di personaggi in questa storia di coraggio, meraviglia e rimpianti."

"Affronta un'avventura esplorativa per giocatore singolo presentata in cinque emozionanti atti, pieni di momenti indimenticabili, un'esplorazione rilassata e l'occasionale azione al cardiopalma, momenti di amicizia molto profondi e un pizzico di timore esistenziale."