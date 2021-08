Marvel's Guardians of the Galaxy, ecco le origini del Grande Unificatore Raker

Marvel's Guardians of the Galaxy torna a mostrarsi in video, stavolta con la versione commentata del trailer cinematografico dedicato al Grande Unificatore Raker. Le sue origini vengono illustrate in questo caso da Bill Rosemann, vicepresidente della divisione creativa di Marvel Games.

E così, dopo la conferma di DLSS e ray tracing, nonché il filmato dedicato all colonna sonora, Marvel's Guardians of the Galaxy ci mette nuovamente alle prese con la dimensione cosmica dei suoi personaggi.

In questo filmato, Star-Lord e la sua ciurma si trovano faccia a faccia con il minaccioso Grande Unificatore Raker, affiancato da due delle sue colossali guardie del corpo, gli Inquisitori.

Nonostante la sfuriata violenta di Rocket, il Grande Unificatore Raker non vuole (ancora) fare del male ai Guardiani, ma intende presentarli alla misteriosa Matriarca.

Marvel's Guardians of the Galaxy, i Guardiani di fronte al Grande Unificatore Raker

La scena drammatica si chiude con l'entrata in scena della colossale nave spaziale della Chiesa Universale della Verità, che ingloba l'intera Hala's Hope catturando i Guardiani.

Bill Rosemann ha dichiarato: "Dalla stretta collaborazione con la squadra di Eidos-Montréal è nata l'incredibile opportunità di scavare negli archivi Marvel, recuperare alcune delle idee più profonde, e ripescare personaggi mai usciti dalle pagine dei fumetti classici."

"Il Grande Unificatore Raker, la Chiesa Universale della Verità e personaggi già annunciati come Lady Hellbender e Cosmo, sono solo un assaggio di ciò che i fan possono aspettarsi da questo gioco, il cui universo è plasmato da decenni di storie Marvel. È originale, strampalato, 100% Guardiani!"