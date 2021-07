Project Zero: Maiden of Black Water ha una data di uscita e un trailer overview

Project Zero: Maiden of Black Water ha infine una data di uscita fissata su PC e console, con Koei Tecmo ad annunciare che il gioco arriverà sul mercato il 28 ottobre 2021 in contemporanea su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

A mostrare più nel dettaglio il gioco c'è anche questo nuovo overview trailer che in quattro minuti spiega praticamente tutto quello che c'è da sapere su questo titolo, versione migliorata ed espansa dell'originale Project Zero: Maiden of Black Water uscito nel 2014 in esclusiva su Nintendo Wii U.

I giocatori sono chiamati a entrare nei panni di Yuri Kozukata, Ren Hojo e Mii Hinasaki nella loro inquietante avventura presso il Monte Hikami, nella speranza di trovare alcune persone scomparse in precedenza presso tale area, caratterizzata da un'atmosfera oscura e protagonista di terrificanti leggende.

Per poter combattere le inquietante presenze che infestano il luogo, le protagoniste possono utilizzare la Camera Obscura, una fotocamera particolare che può infliggere danni ai fantasmi scattando le foto, ma è necessario saper inquadrare al meglio i soggetti per poter ottenere i frammenti dello spirito e scagliare attacchi Project Zero.

Questo introduce anche un sistema di upgrade della fotocamera e una sorta di "sistema di combattimento" basato sull'uso dello strumento in questione, che può essere potenziato per poter affrontare anche le minacce ultraterrene più potenti.

Nella nuova versione di Project Zero: Maiden of Black Water è presente anche una nuova modalità Foto, nuovi costumi e altro, oltre a una revisione completa della grafica dell'originale in modo da renderla più al passo cui tempi. Per diverso tempo, Koei Tecmo ha parlato di Project Zero come proprietà intellettuale di grande valore da poter sfruttare in futuro e per il momento c'è questa riedizione in arrivo, ma non è escluso che possa essere seguita da altre novità in futuro.