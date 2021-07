Animal Crossing: New Horizons sta per ricevere un nuovo aggiornamento e altri sono in arrivo

Dopo un mese di silenzio, Nintendo ha annunciato che Animal Crossing: New Horizons sta per ricevere un nuovo aggiornamento gratuito. Il 29 luglio 2021 arriveranno nuovi contenuti per le vostre isole. Inoltre la grande N ha assicurato che altri aggiornamenti sono in arrivo su Nintendo Switch.

Nintendo ha scelto Twitter per fare l'annuncio: "Un aggiornamento gratuito per #AnimalCrossingNewHorizons è in arrivo il 29/07. Aggiorna il gioco all'ultima versione per goderti gli spettacoli pirotecnici settimanali e nuovi oggetti stagionali. Oltre a questi aggiornamenti, sono attualmente in via di sviluppo altri contenuti gratuiti per Animal Crossing: New Horizons. Torna a trovarci nel corso dell'anno per avere maggiori informazioni. Grazie per il sostegno e la pazienza."