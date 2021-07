Tokyo 2020: Nintendo si è defilata dalla cerimonia iniziale nell'ultimo mese

La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si è svolta tra lo stupore generale sulle musiche delle più celebri serie di videogiochi giapponesi. Tra tante musiche conosciute spiccava l'assenza di Nintendo. La grande N era coinvolta nel progetto, ma si sarebbe defilata nell'ultimo mese.

Per tutti gli appassionati di videogiochi vedere entrare gli atleti di tutto il mondo sulle note di Monster Hunter, Dragon Quest e tante altre storiche serie di videogiochi è stato un momento storico, un forte segnale del rapporto strettissimo tra il Giappone e il nostro hobby preferito.

Tra queste musiche e questi giochi spiccava, però, l'assenza di Nintendo. Impossibile, infatti, pensare ai videogiochi giapponesi senza pensare alle musiche che Koji Kondo ha creato per Mario, Zelda e gli altri capolavori del colosso di Kyoto.

A quanto emerge da alcuni documenti, Nintendo avrebbe dovuto essere presente con il 'Main Theme' di The Legend of Zelda, 'Super Mario Suite', 'Kirby Super Star Medley' e 'Opening' dei Pokemon. Questi documenti sono datati 16 giugno, quindi fino a quel momento Nintendo avrebbe dovuto essere presente. Poi è successo qualcosa e quelle musiche, più una scenetta che coinvolgeva Naomi Watanabe e Lady Gaga simile a quella di Shinzo Abe a Rio (vedete il video sotto a 1:51:40), sono sparite dalla scaletta.

Nintendo al momento "non è nella posizione di spiegare" quello che è successo, ma in molti pensano che il colosso giapponese abbia voluto prendere le distanze da una manifestazione molto seguita e prestigiosa, ma travolta da scandali e problemi legati alla diffusione del COVID-19 in Giappone e la scarsa diffusione del vaccino nella nazione.