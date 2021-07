Monster Hunter Rise X Okami, trailer di lancio per Nintendo Switch

Nintendo ha pubblicato oggi il trailer di Monster Hunter Rise X Okami, una nuova avventura che porta Amaterasu nel celebre gioco di caccia. Monster Hunter Rise X Okami arriverà il 30 luglio su Switch.

"Fatti aiutare nella tua prossima caccia da Amaterasu di Okami! Metti le zampe sul Costume Ama portando a termine la nuova Missione evento gratuita di Monster Hunter Rise, in arrivo il 30 luglio" recita il video su YouTube.

Nel filmato, invece, si vede il carismatico Amaterasu, la protagonista del bellissimo Okami, arrivare in Monster Hunter Rise come skin per la propria cavalcatura. Il video poi procede con un parallelo tra la grafica del gioco originale e come Amaterasu si integrerà all'interno di Monster Hunter Rise.

È vero che non sarà possibile vedere in azione la bellissima grafica in cell shading dei giochi originali, ma Amaterasu è ben integrata all'interno del gioco di caccia di Capcom nonostante il cambio di stile. La dea, inoltre, aiuterà i cacciatori nelle loro imprese.

Prima però bisognerà completare una missione di gioco specifica per poter ottenere lo Stile armatura "Costume Ama". Questa missione sarà disponibile dal 30 luglio 2021.